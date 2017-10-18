Мощная буря в Ташкенте унесла, по меньшей мере, одну человеческую жизнь (видео)

Сильная буря, пронесшаяся по всему Узбекистану 17-18 октября, сорвала с крыши десятков домов металлические листы, которые рухнули на людей. Как сообщили «Озодлику» очевидцы произошедшего, 18 октября буря повалила несколько деревьев, что стало причиной смерти одного человека.

18 октября в Чиланзарском районе города Ташкента на 57-летнюю женщину рухнуло дерево.

Как сообщили «Озодлику» очевидцы, «скорая помощь» доставила женщину в 16-ю городскую больницу в полуживом состоянии, но врачам не удалось спасти ей жизнь.

– Так как в тот день шел дождь и дул сильный ветер, женщина решила встать под дерево, которое чуть позже упало и придавило ее. Женщину отвезли в 16-ю горбольницу, но там она скончалась, – рассказал нашему репортеру один из жителей Ташкента.

В телефонном разговоре с «Озодликом» врач 16-й городской больницы сказал, что попытки спасти жизнь женщины, на которую рухнуло дерево, оказались безуспешными:

– К нам привезли женщину по имени Гуллола, ее придавило рухнувшим деревом. Но женщина скончалась, – сказал врач.

Сообщается, что в нескольких районах Ташкента сильная буря сорвала с крыши десятков домов металлические листы, которые рухнули на людей. Несколько человек получили увечья.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана пока не обнародовало официальное сообщение об ущербе от стихийного бедствия.

Однако представитель МЧС, попросивший «Озодлик» не разглашать его имени, сообщил, что в результате сильной бури скончался один человек, еще десятки получили незначительные увечья.

По его словам, 17 октября сильный ветер снес с крыши пятиэтажного дома в Бухаре металлические листы, которые рухнули на людей. В результате пострадали семь человек, повреждены три автомобиля.

На видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика» из Бухары, можно увидеть, как сильный ветер сносит с крыши дома металлические листы.

По словам очевидцев, общая площадь крыши дома составляла 720 квадратных метров, площадь поврежденной части крыши составила 410 квадратных метра.

​По данным Центра гидрометеорологической службы при Кабмине Узбекистана, 17 октября скорость ветра в Хорезмской и Бухарской областях составила 35-40 метров в секунду.

А в Сырдарьинской области и городе Ташкенте 18 октября скорость ветра составила 23 метра в секунду.

– Сейчас скорость ветра начала снижаться. Но, несмотря на это, мы рекомендуем жителям не покидать свои дома, – сказал в разговоре с репортером «Озодлика» сотрудник Центра гидрометеорологической службы.