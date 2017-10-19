Холдинг «Узпахтасаноатэкспорт» ликвидируется
Холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт» будет упразднена. Соответствующий указ президент Шавкат Мирзияев подписал 17 октября.
Как сказано в документе, решение принято в целях «дальнейшей оптимизации и совершенствования системы управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности».
Указом образована комиссия во главе с вице-премьером, министром сельского и водного хозяйства Зойиром Мирзаевым, которая должна подготовить предложения по организации управления предприятиями отрасли.
Напомним, что компания «Узпахтасаноатэкспорт», объединившая специализированные объединени «Узпахтасаноат», «Узпахтаэкспорт» и «Узпахтаёг», была создана осенью 2015 года.
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