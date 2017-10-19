Холдинг «Узпахтасаноатэкспорт» ликвидируется

Холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт» будет упразднена. Соответствующий указ президент Шавкат Мирзияев подписал 17 октября.

Как сказано в документе, решение принято в целях «дальнейшей оптимизации и совершенствования системы управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности».

Указом образована комиссия во главе с вице-премьером, министром сельского и водного хозяйства Зойиром Мирзаевым, которая должна подготовить предложения по организации управления предприятиями отрасли.

Напомним, что компания «Узпахтасаноатэкспорт», объединившая специализированные объединени «Узпахтасаноат», «Узпахтаэкспорт» и «Узпахтаёг», была создана осенью 2015 года.