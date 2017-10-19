В Астане состоялась встреча премьер-министров Кыргызстана и Казахстана

В Астане 18 октября прошли переговоры глав правительств Кыргызстана и Казахстана Сапара Исакова и Бакытжана Сагинтаева. Как сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана, к вечеру в Астану прибыла «большая представительная делегация» Кыргызстана во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.

В сообщении говорится, что проведены двусторонние переговоры в узком составе. Также проходят переговоры в расширенном составе с участием руководителей министерств и ведомств двух стран. Встреча, как отмечается, инициирована кыргызской стороной.

Ранее правительство Кыргызстана сообщило, что 18 октября Исаков посетит Казахстан с рабочим визитом. Руководитель отдела информационного обеспечения Чынгыз Эсенгул уулу рассказал, что ожидаются переговоры по ситуации на границе двух стран.

Напомним, 10 октября на кыргызско-казахской границе был ужесточен пограничный контроль со стороны РК. Из-за этого на пропускных пунктах в Чуйской и Таласской областях скопились очереди из людей, образовались километровые заторы из автомобилей. Причиной усиления границы казахская сторона назвала плановые мероприятия перед выборами в Кыргызстане. Но и спустя несколько дней после выборов ситуация остается прежней.

Высказывались мнения, что Казахстан предпринял такие меры после критических высказываний президента Кыргызстана в адрес казахстанского коллеги 7 октября.