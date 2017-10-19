Ксения Собчак объявила о своем выдвижении на выборы президента

Ксения Собчак официально объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Телеведущая объяснила свое решение тем, что она уже 5 лет вместе с оппозиционерами и «десятками тысяч других людей» выходит на митинги и требует перемен, однако эти перемены не происходят. «Воры и коррупционеры продолжают врать, власть имущие – воровать», – заявила Собчак. По ее словам, своим участием в президентских выборах она хочет вернуть возможность проголосовать «против всех». «Ксения Собчак – кандидат против всех», – заявила телеведущая.

О том, что Собчак может выдвинуть свою кандидатуру в президенты, стало известно в начале сентября. По данным СМИ, телеведущая будет баллотироваться на пост главы государства с согласия администрации Владимира Путина. Сама Собчак отвергла договоренности с Кремлем. Оппозиционер Алексей Навальный, который также намерен участвовать в выборах президента, подверг телеведущую критике, назвав ее «карикатурным либеральным кандидатом». Собчак в ответ обвинила Навального в расколе оппозиции, предложив при этом «объединить усилия».

В эфире телеканала «​Дождь»​ Собчак признала, что «некоторое время назад» встречалась с Путиным. По словам телеведущей, эта встреча не была связана с президентскими выборами, однако Собчак сообщила Путину о своем решении. Журналистка утверждает, что Путина «не обрадовало» ее намерение. Комментируя реакцию Навального, Собчак заявила, что она снимется с выборов, если кандидатура оппозиционера будет зарегистрирована. В Кремле ранее в среду заявили, что намерение Собчак участвовать в выборах «полностью подходит под положение Конституции».

В партии «Единая Россия», комментируя намерение Собчак, заявили, что, «чем шире будет палитра на президентских выборах, тем лучше». В КПРФ считают, что телеведущая «не соперник» для коммунистов. По мнению представителя ЛДПР, участие Собчак в выборах президента превратит голосование в шоу «Дом-3». Лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов назвал «нормальным» решение журналистки баллотироваться на пост главы государства. «Все могут выдвигаться», – добавил Касьянов. Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко» заявил, что Собчак, по его мнению, повторит судьбу бизнесмена Михаила Прохорова, который участвовал в выборах президента России в 2012 году.