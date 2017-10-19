Во Вьетнаме арестована диссидентка Тран Тхи Сюан

Вьетнамская полиция арестовала диссидентку Тран Тхи Сюан, обвиняемую в попытке свергнуть правительство. Об этом сообщает официальный сайт правительства Вьетнама, который остается коммунистическим государством.

Как отмечает Рейтер, таким образом общее число арестованных в этом году диссидентов достигло 17 человек. 41-летняя Тран Тхи Сюань была арестована в северной провинции Ха-Тинь во вторник. На веб-сайте правительства не указаны сведения о предполагаемом преступлении. Рейтер не смог связаться с ней, и остается неясным, есть ли у нее адвокат.

Несмотря на радикальные экономические реформы и растущую открытость, Коммунистическая партия Вьетнама не допускает даже самой незначительной критики. Преследование инакомыслия усилилось вслед за переменами в иерархии правящей партии, произошедшими в начале прошлого года.