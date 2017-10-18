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ЕБРР опроверг причастность к массовому увольнению сотрудников «Агроинвестбанка»

Европейский банк реконструкции и развития (EБРР) заявил, что не имеет никакого отношения к увольнению сотрудников «Агроинвестбанка». Ранее в «Агроинвестбанке» сообщили, что решение о массовом сокращении принято на основе рекомендаций ЕБРР, который владеет 12% акций таджикского банка.

Антон Усов, старший советник ЕБРР в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, сказал 18 октября Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что в последние годы ЕББР не входит в состав Наблюдательного совета «Агроинвестбанка», поэтому не имеет никакого отношения к подобным решениям. «По правилам такие решения, как увольнение сотрудников, принимаются со стороны крупных акционеров и главного регулятора банковской сферы – Национального банка Таджикистана», – сказал он.

В настоящее время главным акционером «Агроинвестбанка» является правительство Таджикистана, которому принадлежит 87,3% акций банка. От имени государства акциями владеет Министерство финансов страны.

По словам Антона Усова, ЕБРР является миноритарным акционером «Агроинвестбанка» и между банком и другими акционерами есть некоторые разночтения в дальнейшем развитии этого банка, и ЕБРР не участвует в стратегии развития и управлении банком.

На днях стало известно, что около двух тысяч сотрудников «Агроинвестбанка», одного из финансовых учреждений страны, возглавляемым Муродали Алимардоном, потеряли свои рабочие места.

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