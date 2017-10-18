«КазВодХоз» сообщает о попусках воды на Кировском водохранилище

С Кировского водохранилища начались попуски воды, сообщила «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) заместитель руководителя Жамбылского областного филиала государственного предприятия «КазВодХоз» Галия Зарубаева. По ее словам, в гидроузел реки Талас вода в малых объемах начала поступать еще вчера. Власти Кыргызстана предупредили 17 октября о планируемом сбросе запаса воды этого водохранилища. Власти Казахстана сегодня назвали сброс согласованным.

– Казахстанский гидроузел Талас в настоящий момент способен в час принимать из Кировского водохранилища до 264 кубометров воды. Кыргызская сторона сообщает, что сбрасываемый объем воды не превысит 100 кубометров. Вчера в час сбрасывали 50 кубометров, сегодня увеличили до 60. Если они станут сбрасывать по 100 кубометров, то запас воды в водохранилище закончится в течение суток, – говорит Галия Зарубекова.

Поливная вода в Жамбылскую область поступает в основном из Кыргызстана. Ежегодно в рамках соглашения по вододелению с кыргызстанской стороной составляется график использования.

– Казахстан в год берет из Кировского водохранилища 808 миллионов кубометров воды. В этом году была договоренность на 660 миллионов кубометров. В первую очередь, вода из водохранилища поступает в Жамбылский, Байзакский, Таласский, Сарысуский районы и в город Тараз, – говорит Галия Зарубаева.

По ее словам, ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства на ремонт этого водохранилища. Власти сообщили о планируемой замене резиновых уплотнений на конусных затворах плотины. Зарубаева говорит о готовности принять поступающий объем воды и отсутствии угрозы для региона и отмечает, что пока не получила обратного ответа от Кировского водохранилища.

Казахстан, согласно межправительственному соглашению по вододелению, использует 88 процентов воды Кировского водохранилища. По данным казахстанских властей, вместимость этого построенного в 1975 году водохранилища составляет 550 миллионов кубометров. Работы на водохранилище проходят на фоне напряженной ситуации на границе с Кыргызстаном.