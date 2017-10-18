Индия планирует закупить более 2 тысяч тонн узбекского урана

Индия ведет переговоры с Узбекистаном о закупке более 2 тысяч тонн урана для своих атомных электростанций, пишет индийская газета The Economic Times.

«Узбекистан, седьмой по величине экспортер урана в мире, станет ключевым игроком для Индии в плане создания стратегического уранового резерва. Нью-Дели работает над тем, чтобы сформировать 5-летний запас топлива для своих реакторов, обеспечив их функционирование при возможном отсутствии поставок», – приводится в материале.

По данным издания, в частности, речь о поставке ценного топлива шла на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзияева и премьер-министра Индии Нарендра Моди на полях Астаниского саммита ШОС в июне этого года.

«Именно на этой встрече президент Узбекистана решил поднять связи на новый уровень... Во многом встреча в Астане стала переломным моментом в двусторонних отношениях, и открылась новая глава, в которой Узбекистан хочет, чтобы Индия инвестировала больше средств», – сказал источник, знакомый с развитием индийско-узбекских отношений.

По его словам, уран – это стратегическое сырье, и когда страна решает экспортировать его иностранному партнеру, она сигнализирует о доверии.

Делегация Узбекистана посетила Индию в августе для более подробного обсуждения этого вопроса и разработки условий поставок. Так, по различным оценкам, Индия может импортировать из Узбекистана более 2000 тонн урана, как только будет достигнута договоренность.