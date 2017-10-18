Атамбаев заявил, что, возможно, был не прав, когда «эмоционально говорил о Назарбаеве» (видео)

«Я, наверное, был не прав, когда эмоционально говорил о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве. Он такой же доверчивый, как и я», – заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня в государственной резиденции «Ала-Арча» на церемонии вручения президентской стипендии отличникам учебы.

Говоря о ситуации на казахстанско-кыргызстанской границе, президент Атамбаев назвал ее попыткой окружения Назарбаева «отрезать» Кыргызстан от России. «Президент Казахстана, думаю, даже не подозревает об этом. Окружение Назарбаева – олигархи, которые думают не о Казахстане и Назарбаеве, а о своем будущем», – сказал Атамбаев, слова которого приводят официальные СМИ Кыргызстана.

«Сегодня мы видим проблемы на кыргызско-казахской границе. Некоторые говорят, что все транспортные пути идут из Кыргызстана только через Казахстан. Это неправда. У нас есть и другие соседи. Я помню, как нам отключали и свет, и газ. Но теперь у нас прекрасные отношения с Узбекистаном, а также с Китаем и Таджикистаном. И, конечно, нам надо искать другие пути сбыта нашей продукции», – сказал Атамбаев.

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась 10 октября, когда на пунктах пропуска скопились большие очереди людей и автотранспорта. Президент Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 7 октября подверг критике руководство Казахстана и обвинил его во вмешательстве в выборы в Кыргызстане.