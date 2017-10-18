В Таджикистане геев и лесбиянок поставили на оперативный учет

МВД и Генпрокуратура Таджикистана составили список из около 370 геев и лесбиянок. Они были выявлены в ходе операций МВД Таджикистана под кодовыми названиями «Нравственность» и «Чистка», сообщает «Конуният» («Законность»), журнал Генпрокуратуры Таджикистана.

В списке 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 лесбиянок. «Их принадлежность к секс-меньшинствам доказана и все они поставлены на оперативный учет», – пишет издание.

В МВД Таджикистана отказались комментировать это сообщение. Но один из составителей списка из правоохранительного ведомства на условиях анонимности сообщил, что эти лица поставлены на оперативный учет из-за того, что они, также как и проститутки, подвержены высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией и входят в группу уязвимых слоев населения в связи с частой сменой партнеров.

Таджикистан декриминализовал гомосексуальные отношения в 1998 году, отменив закон советской эпохи, но гомосексуалисты и другие сексуальные меньшинства по-прежнему сталкиваются с прочно закрепившимися социальными табу.

В мае 2015 года Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией заявил, что «по приблизительным данным число мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, в Таджикистане составляет 30 тысяч». В МВД опровергли эти данные.