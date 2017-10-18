СМИ: в Кремле решили не допускать Навального на выборы

В Кремле после нескольких месяцев непубличных консультаций приняли «однозначное» решение не допустить регистрацию оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты России. Об этом Русской службе Би-Би-Си сообщил на условиях анонимности источник в администрации президента.

В начале года, по информации Bloomberg, в Кремле обсуждали возможность допуска Навального до выборов, чтобы поднять явку и создать интригу на избирательной кампании. В июле глава Центризбиркома России Элла Памфилова допустила, что оппозиционера могут зарегистрировать в качестве кандидата, если он добьется отмены судимости по делу «Кировлеса» или изменений в законодательстве страны.

Однако 17 октября Памфилова уже категорично заявила, что Навальный не имеет права участвовать в предстоящих выборах. Он сможет стать кандидатом в президенты только в 2028 году, подчеркнула глава ЦИК.

Алексей Навальный объявил о своем намерении участвовать в выборах президента еще в декабре 2016 года. С тех пор он ведет активную агитацию: открыл 79 избирательных штабов в разных регионах России. Его выдвижение поддержали почти 600 тысяч человек. Однако по российским законам Навальный не может принимать участия в предстоящих в 2018 году выборах после повторного приговора по делу «Кировлеса».

В мае этого года суд вновь рассмотрел дело и приговорил Навального к пяти годам условного лишения свободы, признав его виновным в «хищении средств».

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Владимир Путин ещё не объявлял о своем намерении баллотироваться на новый срок.