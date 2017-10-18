В Узбекистане хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

В Узбекистане планируется запретить продажу энергетических напитков лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса разработали проект закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», сообщает UzDaily.uz.

Документ предлагает внести поправки в Закон «О качестве и безопасности пищевой продукции» и запрет продажу энергетических напитков лицам, не достигших восемнадцатилетнего возраста.

Согласно законопроекту, реализация энергетических напитков лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, влечет наложение штрафа на граждан от пяти до десяти, а на должностных лиц – от семи до пятнадцати минимальных размеров заработной платы.

Проект закона также предусматривает меры по ограничению рекламы энергетических напитков.

В документе отмечается, что реклама энергетических напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде употребления таких напитков свыше установленной нормы, а также перечень лиц кому противопоказаны.

Этому предупреждению должно быть отведено не менее 10 процентов площади всей рекламы энергетических напитков и не менее 5 секунд эфирного времени рекламного ролика при рекламе в электронном виде.

«Реклама энергетических напитков не должна демонстрировать процессы потребления напитков, создавать впечатление, что эти процессы имеют важное значение для достижения социального и спортивного успеха или улучшения физического и психического состояния потребителей», – говорится в проекте закона.

Согласно документе, предлагается запретить рекламу энергетических напитков в электронном виде с 7 часов утра до 22 часов вечера, а также безвозмездное распространение образцов энергетических напитков в целях рекламы среди лиц, не достигших 18 лет.

Также будет запрещено спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для несовершеннолетних, с использованием названия, товарного знака или изображения энергетических напитков, а также распространение футболок, головных уборов, игр среди указанных лиц.

Будет также запрещена реклама энергетических напитков в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для детей и подростков, а также на первых и последних страницах печатных изданий, а также на страницах этих изданий, где публикуются программы телерадиопередач.

Под запрет также попадет реклама энергетических напитков в медицинских, спортивных, дошкольных, образовательных учреждениях, салонах пассажирских транспортных средств общего пользования.