Кыргызстан обратился в ВТО по ситуации на границе с Казахстаном

Правительство КР 17 октября направило официальное обращение в секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) по ситуации, сложившейся на кыргызско-казахской государственной границе.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина, «основанием для обращения послужило нарушение Казахстаном ключевых норм Генерального соглашения по тарифам и торговле и Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации».

Правительство КР в своем обращении проинформировало, что «Республика Казахстан внезапно 10 октября 2017 года ввела дополнительные меры контроля на кыргызско-казахстанской и российско-казахстанской государственной границе».

«Отмечаем, что среднее ежедневное количество пропуска из Кыргызстана лиц и транспортных средств на крупных и самых оживленных пунктах пропуска «Ак-Жол» и «Ак-Тилек» после введения дополнительных мер контроля казахской стороной сократилось в 2,4 раза. Кыргызская Республика, являясь полноправным членом Всемирной торговой организации, ровно как и Казахстан, в полной мере будет отстаивать свои права в рамках Всемирной торговой организации», – заключают в правительстве КР.