Федеральная комиссия США по связи не может лишить СМИ лицензии

В США председатель Федеральной комиссии по связи Аджит Пай заявил, что у его ведомства нет полномочий лишать лицензий вещательные корпорации.

Так он ответил на недавний призыв президента Дональда Трампа лишить лицензии телекомпанию NBC, которая обнародовала ложную, как утверждает глава государства, информацию о том, что в июле он предложил увеличить ядерный арсенал в 10 раз.

По словам Пая, в соответствии с Первой поправкой к Конституции США (о запрете посягательств на свободу прессы), комиссия не имеет права лишать лицензии на вещание за опубликованный контент.