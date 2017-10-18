Поклонская призвала Чайку признать «Матильду» экстремистской (видео)

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская попросила генерального прокурора Юрия Чайку признать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» «провокационным и экстремистским» и лишить его прокатного удостоверения.

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Поклонская заявила, что из-за «проекта Матильда» наступили «поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы и призывы к сожжению людей». В конце обращения Поклонская заявила, что направила генпрокурору документы, которые якобы свидетельствуют о факте подлога или халатности при выдаче прокатного удостоверения «Матильде».

Вчера в генпрокуратуре в ответ на предыдущий запрос Поклонской заявили, что не нашли нарушений при производстве и выходе в прокат «Матильды».

Фильм Алексея Учителя, рассказывающий об истории любви будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, должен выйти на экраны в конце октября. Поклонская пытается добиться запрета картины, утверждая, что в ней оскорбляются чувства православных верующих.