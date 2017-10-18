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Поклонская призвала Чайку признать «Матильду» экстремистской (видео)

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская.

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская попросила генерального прокурора Юрия Чайку признать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» «провокационным и экстремистским» и лишить его прокатного удостоверения.

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Поклонская заявила, что из-за «проекта Матильда» наступили «поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы и призывы к сожжению людей». В конце обращения Поклонская заявила, что направила генпрокурору документы, которые якобы свидетельствуют о факте подлога или халатности при выдаче прокатного удостоверения «Матильде».

Вчера в генпрокуратуре в ответ на предыдущий запрос Поклонской заявили, что не нашли нарушений при производстве и выходе в прокат «Матильды».

Фильм Алексея Учителя, рассказывающий об истории любви будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, должен выйти на экраны в конце октября. Поклонская пытается добиться запрета картины, утверждая, что в ней оскорбляются чувства православных верующих.

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