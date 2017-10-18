HRW призывают Грецию освободить из-под ареста члена ПИВТ (видео)

Международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от Интерпола и властей Греции тщательно и всесторонне изучить дело задержанного в Афинах члена политсовета запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мирзорахима Кузова. Об этом заявил исследователь по вопросам Центральной Азии Стив Свердлов в видеоинтервью с Радио Озоди (Таджикской редакцией Радио Свобода), состоявшемся 16 октября.

По его словам, после ареста Кузова прошло шесть дней, но до сих пор неизвестно, в каких условиях он содержится и обеспечен ли адвокатом.

«Human Rights Watch очень обеспокоена судьбой Мирзорахима Кузова. Он был задержан в транзитной зоне международного аэропорта Афин. Кузов был членом делегации ПИВТ, которая участвовала в ежегодной конференции Бюро по правам человека ОБСЕ по правам человека в Варшаве. 9 октября он летел транзитом через Грецию из Варшавы в Тегеран. Греческие пограничники арестовали его в транзитной зоне международного аэропорта Афин. 10 октября задержанного перевели в тюрьму на окраине столицы Греции», – сказал правозащитник.

Стив Свердлов отмечает, что член политсовета ПИВТ находился в списках разыскиваемых Интерполом лиц и был задержан по запросу Таджикистана. «Кузов – мирный гражданский активист. Его дело похоже на дело других таджикских активистов, которых по надуманным обстоятельствам объявили в розыск через Интерпол. Кузова обвиняют в участии в экстремистской деятельности», – добавил он.

​В организации призвали Грецию не высылать Кузова на родину и освободить его. «Потому что все обвинения, выдвинутые против него, носят политическую окраску. Прошло два года после сентябрьского мятежа-2015 в Таджикистане, однако власти страны до сих пор не представили веских доказательств причастности ПИВТ к тем событиям», – добавил Стив Свердлов.