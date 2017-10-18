В Сирии силы проамериканской коалиции выбили исламистов из Ракки

В Сирии бойцы поддерживаемой США коалиции объявили во вторник о победе над исламистами в их бывшей столице Ракке. Как сообщает Рейтер, они подняли свои флаги над последними плацдармами джихадистов после битвы, продолжавшейся четыре месяца.

После завершения сражения курдские и арабские бойцы продолжали расчистку городского стадиона от мин, сообщил Ройда Фела, командующий Сирийскими демократическими силами, осовобождавшими Ракку. Официальное заявление о победе в Ракке будет принято после того, как город будет очищен от мин и притаившихся сторонников «Исламского государства».

Падение Ракки, где «Исламское государство» проводило парады после своих побед в 2014 году, стало символом гибели джихадистского движения. В этом году «Исламское государство» потеряло большую часть захваченных им территорий в Сирии и Ираке, включая Мосул. В Сирии джихадисты были оттеснены в долину Евфрата и прилегающую пустыню.