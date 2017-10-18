Премьер Ирака призвал к диалогу с властями Курдского автономного района

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал разрешить путём конституционного диалога конфликт вокруг Курдского автономного района, выступившего за независимость. Референдум о независимости закончен и «должен остаться в прошлом», заявил Абади во вторник.

Глава курдской автономии в Ираке Масуд Барзани заявил, со своей стороны, что референдум не был напрасным.

Иракские правительственные войска вытеснили во вторник курдские военизированные отряды пешмерга из района Ханакин, у иранской границы, который контролировали курды.

Операция проводится в нефтеносной северной провинции Киркук – спорной территории, на которую претендуют и Багдад, и курдская автономия.

16 октября правительственные силы заняли город Киркук, оба нефтяных месторождения в его окрестностях и военную базу. По некоторым сообщениям, курдские отряды Пешмерга отступили, не оказав сопротивления; по другим – произошли отдельные столкновения. 17 октября американские военные в составе сил коалиции сообщили, что получили противоречивые данные о гибели в Киркуке от трех до 11 человек.

25 сентября Курдский автономный район Ирака провел референдум, на котором 93 процента проголосовавших высказались за независимость. В голосовании участвовали и жители Куркука. Багдад объявил референдум неконституционным.