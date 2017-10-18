Пять центов за кило: как и почему в Узбекистане заставляют людей собирать хлопок
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50 килограмм хлопка – именно столько вам пришлось бы собрать за день в Узбекистане. Это обязательная норма. В среднем, смена каждого невольного сборщика длится около 12 дней. Руками за смену он собирает 600 килограмм.
Какую зарплату вы бы получили за тяжкий труд?
Рабскую.
Люди, которых заставляют выходить в поля, получают чуть более 5 центов за килограмм. В итоге, каждый сборщик получает около $30 – это немного даже в сравнении со средней узбекской зарплатой, $177 в месяц.
Почему правительство заставляет граждан собирать хлопок?
Приблизительно четверть ВВП Узбекистана – это доходы от хлопка. Страна – пятый крупнейший экспортер «белого золота» в мире.
Так что для того, чтобы собрать как можно больше хлопка, правительство заставляет граждан выращивать и собирать его самим.
У фермеров нет ни техники, ни денег, чтобы собрать так много хлопка, поэтому каждый сентябрь правительство привлекает около 2 миллионов «добровольцев» на сборку урожая. Эта практика появилась еще в советское время.
Кого выгоняют на хлопковые поля?
Легче всего заставить выйти в поля сотрудников госучреждений – докторов, студентов и учителей. Каждое бюджетное учреждение должно отправить хотя бы несколько сотрудников собирать хлопок.
Если вы хотите избежать такой участи, придется заплатить. С учителей могут потребовать до $40 долларов (половину их зарплаты), а с бизнесменов – несколько сотен.
Что говорят правозащитники?
Защитники прав человека говорят, что трудовые права при сборе хлопка нарушаются и в других странах, но ситуация в Узбекистане уникальна.
«В нашем случае именно государство, именно правительство является главным организатором всей этой системы, – объясняет директор «Узбекско-немецкого Форума по правам человека» Умида Ниязова. – Мы знаем, что во многих развивающихся странах тяжелое положение с трудовыми правами. [В качестве примера] можно привести Бангладеш или даже Россию, где люди работают в очень плохих условиях. Тем не менее, мы не знаем другой страны, где государство в таких огромных масштабах заставляло бы людей делать какую-то работу, причем не для того, чтобы эти люди могли что-то заработать для себя или для своих семей, а именно для того, чтобы помочь определенному сектору, как это происходит в Узбекистане».
Внимание всего мира было приковано к узбекскому хлопку, когда правозащитники показали, что правительство заставляет работать в полях даже детей. Тогда некоторые мировые бренды отказались от узбекского хлопка. Сегодня детей редко выводят на хлопок. Но бойкоты и критика ООН за принудительный труд продолжаются.
Так что подумайте о своей любимой футболке – вы знаете, кто собирал на нее хлопок?
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