Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир посетит Узбекистан

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир посетит Ташкент с 17 по 19 октября и откроет 19-ю региональную центральноазиатскую конференцию СМИ «Открытая журналистика в Центральной Азии». Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

Сообщается, что Арлем Дезир встретится в Ташкенте с представителями правительства, гражданского общества и масс-медиа для обсуждения вопросов свободы СМИ в Узбекистане и регионе ОБСЕ.



В ходе конференции «Открытая журналистика в Центральной Азии», которая пройдет 17-19 октября, более 100 участников, включая журналистов, представителей правительств, организаций гражданского общества и научных кругов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также Монголии и нескольких международных экспертов, обсудят текущие медиатенденции в Центральной Азии, уточнили в ОБСЕ.