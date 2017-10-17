В пригороде Бишкека неизвестные подожгли машины и дома

В селе Маевка Аламудунского района Чуйской области Кыргызстана неизвестные подожгли автомобили и дома. Журналист Альбина Метерова подтвердила Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода), что инцидент произошел в ночь на 17 октября.

По ее словам, минувшей ночью зафиксировано около десятка случаев поджога, в том числе сгорел и ее автомобиль, который стоял во дворе дома.

Пресс-секретарь Чуйского областного ГУВД Нурбек Токтосунов подтвердил Радио Азаттык, что данный факт зарегистрирован в правоохранительных органах. По его словам, инциденты были зафиксированы примерно в три часа ночи. Он сообщил, что по меньшей мере один автомобиль сгорел полностью.

Пресс-секретарь Токтосунов сказал, что по данным фактам дает показания гражданин, который, по словам пресс-секретаря, страдает психическим расстройством.