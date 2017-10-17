СБУ заявила о пресечении провокации против сторонников Саакашвили

Спецслужбы Украины заявили о предотвращении возможного насилия, которое якобы планировалось во время протеста перед парламентом страны – акции, которую организует политик Михаил Саакашвили.

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, лишенный гражданства Грузии и Украины, призвал провести 17 октября акцию у Верховной Рады, выступая в сентябре в Одессе (ранее он был губернатором Одесской области).

Служба безопасности Украины (СБУ) 16 октября сообщила, что во время протеста сторонников Саакашвили планировались «вооруженные провокации». СБУ утверждает, что ее сотрудники пресекли попытки двух бывших активистов «Революционных правых сил» приобрести автоматы и гранатометы, которые те намеревались использовать во время протеста.

В разговоре с Азаттыком Михаил Саакашвили не прокомментировал заявление СБУ, но пообещал, что организуемая им демонстрация будет мирной. «Люди, которые придут к Верховной Раде, настроены мирно, спокойно, решительно… нам просто нужно показать, что мы спокойная сила», – сказал Саакашвили. «Я думаю, это лишь начало большого процесса. Люди должны прийти, чтобы сказать, чтобы так с нами больше никто не разговаривал ... объяснить, что мы – не козлы, что у нас есть свои права и достоинство», – говорит Саакашвили.

Ранее Саакашвили был союзником президента Украины Петра Порошенко, который в 2015 году назначил его губернатором Одесской области, административный центр которой является крупнейшим черноморским портом Украины и торговым центром страны. Саакашвили ушел в отставку в ноябре 2016 года, заявив о безудержной коррупции и обрушившись с критикой на Порошенко и его союзников.