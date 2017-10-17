Ассанж объявил награду за информацию об убийцах журналистки на Мальте

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч евро за любую информацию, которая поможет найти организаторов и исполнителей убийства мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая на основании «Панамского досье» обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската. Об этом Ассанж написал в Twitter'e.

53-летняя журналистка и блогер погибла накануне в результате взрыва автомобиля. Эксперты высказали предположение о взрыве бомбы с дистанционным управлением. За несколько дней до гибели журналистка сообщила полиции об угрозах в своей адрес, пишет The Times of Malta.

Международный консорциум журналистов-расследователей в прошлом году опубликовал так называемое «Панамское досье» – данные о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. Каруана Галиция на основании этих документов заявила, что жена премьер-министра Мальты, предположительно, владеет офшорной компанией, которая получала деньги от властей Азербайджана.

В сентябре международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал доклад, согласно которому власти Азербайджана через фиктивные компании в Великобритании «отмыли» почти 3 миллиарда долларов. Эти деньги были потрачены, в частности, на взятки европейским политикам, которые лоббировали интересы Азербайджана в Евросоюзе и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в стране.