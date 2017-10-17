США аннулировали ранние заявки на лотерею Грин-кард

В США отложили ежегодный прием заявок на участие в розыгрыше лотереи на получение иммиграционной визы Green Card 2019 года.

На сайте американского посольства в Эквадоре сказано, что по техническим причинам регистрационный период Diversity Visa-2019 пройдет заново с 18 октября по 22 ноября, а поданные с 3 октября 2017 года заявки будут аннулированы.

Анкеты нужно подать заново в указанные сроки. Они не будут считаться дублированными и не подлежат дисквалификации.

Регистрация участников лотереи в режиме онлайн в 2017 году традиционно стартовала 3 октября в 21 час по ташкентскому времени и должна была продлиться до 22 часов 7 ноября.

Организаторы лотереи ожидали приема около 14 млн заявок со всего мира. Конкурс на одну заявку в среднем прогнозируется на уровне 280 человек.

По количеству участников лотереи Грин-карт Узбекистан уступает лишь африканской Гане, пишет интернет-издание Ц-1.

Согласно последней опубликованной статистике Государственного департамента США за 2015 год, от Узбекистана подается 1,38 млн заявок (почти 10% от всех участников Green Card или 7% совершеннолетних граждан страны).

Первое место удерживает Гана с 1,7 млн, третье – Украина с 1,27 млн заявок.

Процент выигрыша для граждан Узбекистана составляет 400 человек на место или 0,25% в процентном соотношении.