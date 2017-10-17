В следующем году Кыргызстан поставит Узбекистану электроэнергию на $13,2 млн

Кыргызстан подписал контракт с Узбекистаном на экспорт электроэнергии на период с декабря по март. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбек Калиев в ходе пресс-конференции в Бишкеке, передает Tazabek.

По его словам, Кыргызстан намерен экспортировать электроэнергию в объеме 550 млн кВт.ч. Экспортная цена электроэнергии составит 2,4 цента за 1 кВт.ч, сказал он.

Таким образом, сумма поставок оценивается в $13 млн 200 тыс.

Ранее стало известно, что Кыргызстан начал поставки электроэнергии в Узбекистан по 2 цента за 1 кВт.ч, контрактный объем составляет 1,25 млрд кВт.ч на $25 млн.

Текущий контракт уже второй для КР с Узбекистаном за нынешний год.