Европейский союз ужесточил санкции против Северной Кореи

Европейский союз ужесточил санкции в отношении Пхеньяна. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник, 16 октября, договорились о полном запрете инвестиций во все сферы экономики и поставок сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.

Решено ограничить суммы денежных переводов в Северную Корею с 15 тысяч до пяти тысяч евро и не продлевать рабочие визы гражданам Северной Кореи в Евросоюзе. Вводятся также дополнительно санкции в отношении нескольких физических лиц и шести северокорейских учреждений, сообщила «Немецкая волна».

Напряженность из-за испытаний ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореей в последнее время растет. В сентябре Северная Корея провела испытание мощного ядерного оружия, после этого Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Пхеньяна.