Трамп: пришло время завершить российское расследование

Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего завершения расследований вмешательства Кремля в американский избирательный процесс, проводимых комиссиями конгресса и независимым прокурором. Об этом президент заявил в понедельник во время пресс-конференции.

По словам президента Трампа, пришло время закончить расследования, потому что все это «надоело американцам». Специальный прокурор Роберт Мюллер не обнаружил «совершенно никаких признаков сговора» между людьми из его предвыборного штаба и российскими представителями, подчеркивает президент Трамп.

Одна из задач специального прокурора Роберта Мюллера – выявление потенциальных контактов между людьми из окружения Дональда Трампа в бытность его кандидатом в президенты и людьми, близкими к Кремлю. Американские разведслужбы пришли к выводу, что Кремль проводил кибероперации с целью вмешаться в американскую предвыборную кампанию. Оппоненты Дональда Трампа подозревают, что люди из его штаба могли сотрудничать с Кремлем.

Президент Трамп заявил, что демократы используют расследование российских связей как «оправдание» проигрыша на президентских выборах 2016 года. «Вся эта история с Россией была оправданием поражения на выборах, – подчеркнул президент Трамп. – И это единственное объяснение». Дональд Трамп также заявил, что он не рассматривал возможность отстранения Роберта Мюллера от должности специального прокурора.