В Омане обсудили возобновление переговоров Кабула с «Талибаном»

В понедельник в столице Омана переговорщики из Афганистана, Китая, Пакистана и Соединённых Штатов обсудили пути возобновления мирных переговоров с афганским крылом движения «Талибан». Пока неясно, присоединился ли кто-либо из боевиков «Талибана» к этим переговорам, участникам которых на сегодня не удалось возобновить мирный процесс, застопорившийся в 2015 году. Источники в «Талибане» сообщили ранее, что движение намерено быть в стороне от встреч в Маскате, и поставили под сомнение возможность возобновления переговоров после длительного перерыва.

По заявлениям пакистанских официальных лиц, встречи возобновлены по инициативе Исламабада. Делегацию Пакистана возглавляет министр иностранных дел Пакистана Темина Джанджуа. Группа переговорщиков из Афганистана во главе с заместителем министра иностранных дел Хекматом Халилом Карзаем заявила, что в центре внимания на встрече в Маскате будут отношения между Пакистаном и Афганистаном и реализация обязательств Пакистана по борьбе с терроризмом.

Государственный департамент США подтвердил информацию о встрече 16 октября, однако не уточнил подробностей. Китай пока не сделал заявлений.

Предыдущая встреча четырехсторонней рабочей группы прошла в начале 2016 года в Исламабаде. Группа в составе представителей четырех стран без видимого успеха пытается создать условия для прямых переговоров между правительством Афганистана и «Талибаном».

Амин Вакад, близкий помощник президента Афганистана Ашрафа Гани и старший сотрудник Высшего Совета мира Афганистана, сказал на прошлой неделе, что его страна намерена участвовать во встрече в Маскате, и добавил, что представители «Талибана» будут присутствовать там. Движение «Талибан» заявило, что не получило приглашений участвовать во встрече.

Основным препятствием в переговорах явился отказ «Талибана» участвовать в них после того, как лидер движения Мулла Ахтар Мансур был убит ударом с беспилотника ВВС США в прошлом году в Пакистане.

Соединенные Штаты желают, чтобы власти Пакистана оказали влияние на боевиков с тем, чтобы усадить их за стол переговоров. США ранее обвинили Пакистан в укрывательстве командиров афганского крыла «Талибана». Пакистанские власти отвергают обвинения и настаивают, что их влияние на движение снизилось.