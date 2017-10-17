«Нет второго тура – это поражение для страны». Как прошли выборы в единственной демократии Центральной Азии

Сохранил ли Кыргызстан статус единственной демократической страны в регионе, победил ли административный ресурс и как будут теперь складываться отношения с ближайшими соседями Кыргызстана, Настоящему Времени рассказал основатель новостного сайта kloop.kg Бектур Искендер.

В Кыргызстане выбрали нового, пятого по счету президента. Им стал Сооронбай Жээнбеков – ставленник и преданный соратник сегодняшнего лидера страны Алмазбека Атамбаева.

По предварительным данным Центризбиркома Кыргызстана, за Жээнбекова проголосовали более 54% избирателей. Его главный соперник – Омурбек Бабанов – набрал 34% голосов. Несмотря на зафиксированные нарушения, победа Жээнбекова признана безоговорочной.

Сохранил ли Кыргызстан статус единственной демократической страны в регионе, победил ли административный ресурс и как будут теперь складываться отношения с ближайшими соседями Кыргызстана, Настоящему Времени рассказал основатель новостного сайта kloop.kg Бектур Искендер.

Настоящее время:​ Можно сказать, что сегодня Кыргызстан​ все же сохранила статус единственной демократической страны в регионе?

Бектур Искендер: Может быть, и можно. Но, знаете, просто у нас такая проблема все время, что нас сравнивают только с другими странами Центральной Азии, и Кыргызстан может дальше становиться еще хуже, и все равно будет лучше, чем все остальные страны Центральной Азии, вот в чем проблема.

Я думаю, что ситуация стала все-таки хуже, потому что нарушений на вот этих выборах было, скажем, значительно больше, чем нарушений на парламентских выборах 2015 года, когда конкуренция была острее, и при этом таких нарушений, какие были вчера, не было. То есть вчера были нападения на одного из наших журналистов в городе Ош, мы такого давно, честно говоря, не видели, наверное, с выборов 2009 года.

Настоящее время:​ Кроме того, ведь впервые, насколько я понимаю, голосовали избиратели, используя биометрические данные, то есть это, с одной стороны, новшество на выборах, с другой стороны, кто-то остался за бортом. Например, в Оше узбекское меньшинство осталось за бортом, а на севере кто?

Бектур Искендер: Я не думаю, что это как-то связано с этносом, честно говоря, кто остался за бортом. Биометрическая система стала использоваться с 2015 года, она уже использовалась на парламентских выборах в 2015 году и еще на местных выборах в прошлом году. Больше проблем было из-за того, что дали очень маленький срок на получение документов. Допустим, я тогда остался тоже за бортом, просто потому что я был не в Кыргызстане, я не успел сдать эти данные. Сейчас я думаю, что у тех, кто не смог голосовать, это вряд ли зависело от этнического фактора.

Настоящее время: Понял. Кто победил в итоге: рука Москвы, большой бизнес, клан Алмазбека Атамбаева? Кто победил на этих выборах, как вы считаете?

Бектур Искендер: Я думаю, что победил административный ресурс, к сожалению. По сути, Жээнбекова от второго тура спасли буквально 100 тысяч голосов. Я считаю, что победой для Кыргызстана были бы выборы в два тура. Это показывало бы, что у нас началась настоящая конкуренция в политике. Но второго тура нет, я думаю, для нас для всех это огромное поражение, и я просто уверен, что это во многом произошло из-за того административного ресурса, который использовался.

Настоящее время: Что касается отношений с соседями и с Россией, то это, скорее, благо, этот кандидат победивший, или нет, или это будет продолжение конфликта, я не знаю, с Казахстаном, как это было у теперь уже уходящего президента напоследок?

Бектур Искендер: Я думаю, с Казахстаном теперь придется разгребать эту всю гору проблем, которую Атамбаев оставил, тем более, что Жээнбеков, по сути, тот кандидат, которого Атамбаев и продвигал, и Атамбаев как раз возмущался тем, что Назарбаев, президент Казахстана, по его мнению, слишком сильно продвигал Бабанова на пост президента. И, получается, Бабанов проиграл, Жээнбеков теперь президент, ему в наследство достались очень плохие отношения с властями Казахстана. И как теперь он это разрулит, я, честно говоря, не представляю.