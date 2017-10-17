Дело преподавателя, избившего своего ученика, передано в суд

Дело преподавателя Лалмикарского промышленного колледжа в Галляаральском районе Джизакской области Бекзода Убайдуллаева, обвиняемого в избиении учащегося 2-курса Абдувакила Турдимуродова, передано в суд. Сам Абдувакил рассказал «Озодлику», что после жестокого избиения со стороны преподавателя пролежал в больнице девять дней.

«Воспитание» побоями

Избиение учащегося преподавателем произошло 21 сентября на территории Лалмикарского промышленного колледжа в Галляаральском районе Джизакской области. По словам второкурсника Абдувакила Турдимуродова, преподаватель, заставший его во время спора с однокурсниками, взялся избивать его в целях «воспитания»:

– Когда я спорил с однокурсником, в класс зашел проподаватель Бекзод Убайдуллаев и спросил нас: «Что случилось?» Я ответил, что мы с однокурсником шутим друг с другом. Преподаватель сказал: «Вы ведь уже считаете себя взрослыми, ну-ка извинись перед однокурсником». Я ответил, что мы с ним не ругались, а просто шутили и уже договорились между собой. Но неожиданно преподаватель ударил меня в левую щеку. «Ты что, будешь еще перечить мне?», заявил он мне и потащил меня в учительский кабинет на третьем этаже. Там он порвал мне воротник рубашки. Ударил несколько раз по лицу. Я согнулся от боли, и в это время он 4-5 раз пнул мне ногой по голове. Затем в кабинет зашел другой преподаватель – Ойбек Хайитбоев. Он сказал мне: «Ты почему перечишь своему преподавателю?», и тоже два раза пнул меня ногой, затем нанес несколько пощечин, – рассказал репортеру «Озодлика» учащийся колледжа Абдувакил Турдимуродов.

​«Я сильно орал, а он продолжал бить меня куда попало»

Абдувакил говорит, что в учительском кабинете преподаватели оскорбляли его. По его словам, вначале другие преподаватели, находившиеся в учительском кабинете, не стали вмешиваться в конфликт, но позже попросили Бекзода Убайдуллаева прекратить избивать ученика. Абдувакил говорит, что после он покинул учительский кабинет, но догнавший и остановивший его преподаватель Убайдуллаев, снова начал избивать второкурсника:

– Он схватил меня за воротник и потащил в учительский кабинет на первом этаже. Закрыл дверь на замок и снова начал бить. Он бил меня по всему телу около 10 минут. Затем я начал сильно орать, думал, что это остановит его. Окна кабинета было открытыми, с наружной стороны окна подошел другой преподаватель – Хамза Абдушукуров и закрыл окна в кабинете, чтобы моего голоса не было слышно. Бекзод Убайдуллаев продолжал бить и пинать меня. Я извинялся перед ним и думал, что он прекратит побои. Но он продолжал избивать меня. Затем Абдушукуров попросил Убайдуллаева быстрее завершить дело и открыть дверь учительского кабинета. Тогда мне удалось выйти наружу, – говорит «Озодлику» учащийся Лалмикарского промышленного колледжа Абдувакил Турдимуродов.

Учащегося выгнали из больницы

По словам Абдувакила, вечером того же дня состояние его здоровья ухудшилось, родители отвезли его в больницу:

– Вечером я не смог ничего поесть, потому что опухла щека и челюсть сильно болела, 4-5 раз меня вырвало. Потом отец повез меня в больницу, в тот день меня госпитализировали. Я выписался 29-го числа, – рассказывает Абдувакил.

Как говорит отец Абдувакила Сайдулла Хайдарова, в больнице медики диагностировали его сыну «сотрясение головного мозга», «черепно-мозговую травму»​ и «ушиб мягких тканей лица».

По словам Хайдарова, врачи больницы выписали его сына, несмотря на то, что состояние здоровья Абдувакила полностью не улучшилось:

– Он еще полностью не оправился. Но врачи сказали, что он продолжит лечиться дома и выписали его. Они просто выгнали нас из больницы, мы были вынуждены уйти домой. Один из близких родственников преподавателя Бекзода Убайдуллаева, который избил моего сына, работает в районной администрации. Сейчас он ищет пути, чтобы замять это дело, – сказал нашему радио отец избитого учащего колледжа в Джизакской области Сайдулла Хайдаров.

На преподавателя-драчуна завели административное дело

Он сообщил нашему радио, что обратился в правоохранительные органы с требование привлечь к ответственности трех преподавателей Лалмикарского промышленного колледжа в Галляаральском районе – Бекзода Убайдуллаева, Ойбека Хайитбоева и Хамзу Абдушукурова.

В РОВД Галляаральского района репортеру «Озодлика» сообщили, что в отношении преподавателя колледжа Бекзода Убайдуллаева заведено дело по двум статьям Кодекса об административной ответственности:

– В ходе следствия обвинения, выдвинутые против проподавателей колледжа Ойбека Хайитбоева и Хамзы Абдушукурова, не нашли своего подтверждения. Дело в их отношении не стали заводить. Однако преподаватель Бекзод Убайдуллаев привлечен к ответственности по статье 52-2 («Умышленное причинение легкого телесного повреждения») и статье 41 («Оскорбление») Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Его дело передано в суд Галляаральского района, – сообщил нашему репортеру сотрудник РОВД Галляаральского района.

В случае признания лица виновным по данным двум статьям Кодекса об административной ответственности Узбекистана, он может быть привлечен к штрафу в размере до сорока минимальных размеров заработной платы.

Когда начнется суд по делу избившего своего ученика преподавателя Лалмикарского промышленного колледжа в Галляаральском районе Джизакской области Бекзода Убайдуллаева, пока неизвестно.