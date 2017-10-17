Мирзияев поздравил Жээнбекова с избранием президентом Кыргызстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием на должность президента Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«Ваша победа является свидетельством широкой поддержки братским народом Кыргызстана Ваших планов и программ, направленных на продолжение курса глубоких структурных реформ и преобразований в стране, дальнейшее повышение благосостояния населения, обеспечение в обществе мира, стабильности и согласия, а также укрепление авторитета страны на международной арене», – говорится в послании главы нашего государства.

Шавкат Мирзияев также отметил, что в Узбекистане уделяют большое внимание наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и готовы направить все необходимые усилия для укрепления многопланового партнерства на благо двух народов.

«Убежден, что достигнутый за последний год высокий уровень конструктивного политического диалога и приверженность сторон к решению имеющихся вопросов на основе принципов взаимоуважения и учета общих интересов получат свое дальнейшее развитие», – отмечается в послании.

Президент Узбекистана пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья и успехов в новой ответственной государственной деятельности, а народу Кыргызстана – мира, благополучия и процветания.

15 октября в Кыргызстане прошли выборы президента. По предварительным данным Центризбиркома, кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков получил более 54% голосов избирателей. Окончательные итоги голосования будут объявлены в течение недели.