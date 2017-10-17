В Венесуэле оппозиция отказалась признать итоги региональных выборов

Избирательный совет Венесуэлы 16 октября объявил результаты прошедших в воскресенье региональных выборов. Союзники действующего президента Николаса Мадуро победили в большинстве регионов. Оппозиция отказалась признать объявленные результаты.

По официальным результатам, представители правящей партии победили на выборах в 17 из 23 штатов страны. Предварительные опросы показывали, что оппозиционеры лидировали, по разным оценкам, в 11 – 18 штатах. Явка составила 61 процент. Президент Николас Мадуро объявил «чистую победу».

Представитель парламентского блока «Круглый стол демократического единства» Херардо Блайд заявил, что выборы прошли с нарушениями признять их результаты невозможно. Агентство AFP сообщило, что власти Венесуэалы не допустили на выборы ни одного международного наблюдателя.