Казахстан ограничил ввоз продукции пяти молочных предприятий Кыргызстана

В отношении пяти молокоперерабатывающих предприятий Кыргызстана действует запрет на поставки продукции в Казахстан в связи с предполагаемыми нарушениями, сообщило 16 октября Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Данный запрет, как сообщается, вынесен в рамках «усиления ветеринарного контроля на казахстанско-кыргызской границе» с 10 октября и объясняется выявлением при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции предполагаемых нарушений.

Также Минсельхоз Казахстана сообщает, что в отношении отдельных видов продукции двух кыргызских предприятий действует «усиленный лабораторный контроль», предполагающий отправку проб от каждой партии продукции на лабораторные исследования. «С момента усиления ветеринарного контроля в отношении кыргызских товаров наблюдается снижение их ввоза и транзита», – говорится в сообщении Минсельхоз Казахстана.

Отдельно Минсельхоз Казахстана сообщает, что с момента усиления фитосанитарного контроля в пунктах контроля и назначения досмотрено 117 грузовых автомашин с подкарантинной продукцией общим весом более 821,4 тонн. Общий вес возвращенной продукции с момента усиления фитосанитарного контроля составил, как отмечается, превышает 105 тонн.

Ситуация на кыргызско-казахстанской границе, которой предшествуют высказывания президента Алмазбека Атамбаева в адрес казахстанских властей, по последним данным пограничной службы Кыргызстана, не изменилась.