Власти Китая запретили публиковать информацию о Северной Корее

Власти Китая издали приказ, запрещающий СМИ КНР публиковать точную информацию о ядерных и ракетных вопросах Северной Кореи. Об этом в воскресенье сообщило японское агентство Киодо со ссылкой на источники.Приказ направлен на предотвращение и без того высокой напряженности в отношениях с Северной Кореей и удержание ситуации от эскалации до и во время съезда Коммунистической партии Китая, который должен пройти в среду.

После того как Северная Корея провела свое шестое и самое мощное ядерное испытание 3 сентября, китайским руководителям СМИ сообщили, что новостные сюжеты Северной Кореи должны в основном соответствовать сообщениям официальных СМИ страны. Мощный пропагандистский аппарат Компартии Китая призвал руководителей обеспечить, чтобы новостные сюжеты о Северной Корее не усугубляли общественное разочарование, и просил, чтобы материалы не освещались слишком подробно, даже если они основаны на оригинальной информации.

Китайский источник заявил, что после вынесения приказа публикация всех подготовленных статей о Северной Корее должна быть отменена независимо от их содержания.

Испытания оружия в Северной Корее в этом году совпали с ключевыми политическими событиями в Китае. Шестое ядерное испытание состоялось всего за несколько часов до начала саммита так называемых стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, организованного президентом Китая Си Цзиньпином в городе Сямынь.