Бьорк рассказала о домогательствах датского режиссера

Исландская певица Бьорк рассказала в Facebook'е о домогательствах со стороны датского режиссера. Певица не назвала имя режиссера. Единственный режиссер из Дании, с которым работала Бьорк, – Ларс фон Триер. Она сыграла в его фильме «Танцующая в темноте» главную роль.

​Бьорк пишет, что отвергла домогательства режиссера. В ответ на это, по ее словам, он выставил ее человеком, с которым сложно работать. Кроме того, певица отмечает, что в индустрии кино сексуальные домогательства режиссеров к актрисам считаются нормальными.

По словам Бьорк, ее восхищают женщины, которые могут открыто поделиться историями о сексуальном насилии. Певица также считает, что открытое обсуждение проблемы домогательств в отношении актрис позволит ее остановить.

Фильм «Танцующая в темноте» – самый известный фильм с участием Бьорк. Певица рассказывала, что ей очень тяжело давалась работа в фильме. При этом режиссер фон Триер критиковал Бьорк за плохую дисциплину.