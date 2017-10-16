Украина запретила российские банкноты с изображением Крыма

Украина запретила хождение новой российской банкноты, на которой изображен аннексированный Россией полуостров Крым. 13 октября Национальный банк Украины объявил, что новая купюра номиналом 200 рублей (3 доллара 50 центов) с изображением памятника в Севастополе, музея «Херсонес Таврический» и контурами карты Крыма в Украине с 17 октября попадает под запрет. Банки и обменные пункты не должны принимать такие купюры.

В сообщении Нацбанка Украины говорится, что запрет распространяется на любые денежные знаки России, на которых изображены объекты, расположенные на оккупированных Россией административно-территориальных единицах Украины, включая Крым.

Россия аннексировала Крым в 2014 году и начала оказывать военную, экономическую и политическую поддержку сепаратистам на востоке Украины. Москва отвергает военное участие в конфликте, однако Международный уголовный суд в ноябре 2016 года определил ситуацию на востоке Украины как «международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией». С весны 2014 года в этом конфликте погибли более 10 тысяч человек, свыше 23 тысяч получили ранения и примерно 1,6 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.