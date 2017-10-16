SDF объявила о начале «финального» наступления на Ракку

Поддерживаемые США войска в Сирии сообщили о начале финальной наступательной операции по оттеснению боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ») из северного сирийского города Ракка. «Демократические силы Сирии» (SDF) заявили в воскресенье, что ранее была достигнута договоренность об эвакуации из города мирных жителей и гарантии капитуляции 275 местных наемников и их семей.

Пока неясно, сколько боевиков остаются в Ракке. Осада этого города возглавляемой курдами коалицией продолжалась на протяжении около четырех месяцев. По словам представителя SDF Талала Тило, освобождено около 90 процентов города. Он сказал также, что в ряде кварталов боевики «ИГ» оказали отчаянное сопротивление.

«Мы все еще ожидаем, что сражения там будут сложными», – сказал полковник Райан Диллон, официальный представитель возглавляемой США международной коалиции по противодействию «ИГ».

Утрата группировкой города Ракка, некогда фактической столицы самопровозглашенного халифата экстремистов, будет большим ударом для «ИГ», которое в последние два года неуклонно теряло свои позиции как в Сирии, так и в Ираке.