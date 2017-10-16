ЦИК Кыргызстана: явка составила около 56 процентов

В Кыргызстане идет подсчет голосов по итогам президентских выборов 15 октября. По последним данным ЦИК Кыргызстана, на избирательные участки пришло более одного миллиона 690 тысяч кыргызстанцев. Явка избирателей по республике, по официальным данным, составила 55,9 процента.

По предварительным данным, на выборах лидирует кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), бывший премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. За его кандидатуру отдали свои голоса более 917 тысяч человек, что составляет больше 54 процентов избирателей, участвовавших в голосовании.

А считавшийся его основным конкурентом лидер парламентской фракции «Республика – Ата-Журт», самовыдвиженец Омурбек Бабанов, оказался на втором месте. Он получил более 564 тысяч голосов, что составило чуть больше 35 процентов избирателей, участвовавших в голосовании. Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, за которого отдали свои голоса более 108 тысяч граждан, или более пяти процентов избирателей, вышел на третье место.

На четвертом месте с приблизительно тремя процентами голосов избирателей находится лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев. Кандидат Таалатбек Масадыков, получивший более 10 тысяч голосов избирателей, расположился на пятом месте.

Кандидаты Улукбек Кочкоров и Азимбек Бекназаров, по данным ЦИК, получили 0,55 процента и 0,16 процента соответственно. Меньше одного процента голосов избирателей получили и другие кандидаты – Арстанбек Абдылдаев (0,12 процента), Арсланбек Малиев (0,1), Эрнис Зарлыков (0,09), Токтайым Уметалиева (0,09). «Против всех» проголосовало 0,69 процента избирателей.

Формально в выборах участвовали 11 кандидатов. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей, участвовавших в голосовании.