СМИ: иракские и курдские войска обменялись огнем

Иракские и курдские силы 16 октября обменялись артиллерийским огнем к югу от города Киркук, сообщает новостное агентство France-Presse со ссылкой на неназванных иракских военных и командиров курдских формирований пешмерга. Источники среди иракских военных сообщают, что стороны выпустили ракеты «Катюша». О своем праве на владение провинцией Киркук и ее административным центром заявляют иракское правительство и лидеры курдской автономной области. Обе стороны участвовали в операциях возглавляемой США коалиции по оттеснению экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ»).

За несколько недель до этих предполагаемых столкновений между двумя американскими союзниками курдские власти провели в курдском автономном районе и на прилегающих к нему территориях референдум о независимости. Данное голосование Багдад назвал незаконным. По заявлениям курдских властей, подавляющее большинство курдов проголосовали за независимость, и курдские формирования пешмерга попытались упрочить свои позиции за пределами официальной территории Иракского Курдистана, в том числе в нефтеносной провинции Киркук и вокруг нее.

Соединенные Штаты, другие западные державы, а также Организация Объединенных Наций возразили против проведения этого референдума, предупредив, что он способен привести к нестабильности и воспрепятствовать борьбе против боевиков «ИГ». Турция и Иран, где живут крупные диаспоры курдов, также выступили против этого референдума.