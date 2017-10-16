Многочасовые мучения на узбекско-казахской границе (видео)
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|Резюме
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«Посмотрите, что сегодня творится на пункте пропуска «Гиш-Куприк» на узбекско-казахской границе, который известен в народе как «Черняевка». Это видео было снято 8 октября. Вы ужаснетесь, увидев, как пограничники относятся к своему народу.
Мне пришлось простоять в очереди на границе целых 4,5 часа. Казахские пограничники, пользуясь большим скоплением людей, берут с каждого по 200 тенге и пропускают людей без очереди.
Среди нас был турист из Южной Кореи, который сказал нам: «Я больше не приеду в Узбекистан». В тот день наши пограничники не жалели ни пожилых людей, ни беременных женщин».
Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!
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