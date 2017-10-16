Малолетних «тачечников» вернули в школу

Резюме

В проекте «Ваш Телеграм» представлены сообщения, фото- и видеоматериалы, отправленные Вами. Наши номера в Telegram’е и WhatsApp’е: +420 724 971 539; +420 724 740 755. Наша электронная почта: ozodlikmail@gmail.com Радио Озодлик, которое на протяжении 60 лет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах объективной журналистики, гарантирует Вам полную анонимность в случае Вашего желания.

************************************************

Важная заметка: Редакция Радио Озодлик не несет ответственность за за информацию, представленную в проекте «Ваш Телеграм»! Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!

«Я – Одилов Эльмурод. Обратился в хокимият (администрацию) Кашкадарьинской области с просьбой вернуть к учебе детей, которые занимаются развозом тележек, нагруженных товарами покупателей, на дехканском базаре «Истикбол» в Яккабагском районе нашей области. С помощью местных властей мы вернули этих детей в школу. Администрацию базара предупредили, чтобы отныне они не разрешали детям развозить тележки».

​Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!