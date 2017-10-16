СМИ: бывший глава КНБ Казахстана и его брат подозреваются в хищениях

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартай Дутбаев, которого казахстанский суд в сентябре этого года посчитал виновным в разглашении госсекретов, теперь подозревается в «хищениях вверенного чужого имущества», сообщают местные СМИ.

По информации КНБ, предоставленной СМИ, Нартай Дутбаев, его младший брат Рустембек Дутбаев и еще один человек – Орынбасар Калкабеков – проходят подозреваемыми по делу о хищениях имущества республиканского центра «Казимпекс» КНБ, легализации имущества. Их подозревают также в злоупотреблении властью. 28 сентября суд в Астане санкционировал арест Нартая и Рустембека Дутбаевых и Орынбасара Калкабаева. 10 октября следственные действия по этому делу были завершены, следует из ответа КНБ.

11 сентября этого года Нартай Дутбаев был осужден Военным судом Акмолинского гарнизона по обвинениям в разглашении государственных секретов и превышении служебных полномочий к семи с половиной годам заключения с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Известно, что Дутбаев не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которую Военный суд в Астане начал рассматривать 11 октября.

Жена Нартая Дутбаева, Халида Бичурина, 4 октября разместила в Facebook'e и на YouTube свое видеообращение к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Она утверждает, что КНБ склонил ее мужа оговорить себя для спасения своего зятя и племянника, признаться частично в преступлениях, которые он не совершал.