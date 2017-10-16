В Австрии к власти приходит коалиция правых и крайне правых

В Австрии, по предварительным результатам парламентских выборов, лидирует консервативная Австрийская народная партия. За нее отдали свои голоса 36,5% голосов. Австрийская партия свободы набирает 29,4% голосов, у социал-демократов 23 процента.

Канцлером страны при таком распределении парламентских мест, с может стать 31-летний Себастьян Курц, нынешний министр иностранных дел Австрии. Он считает своими политическими оппонентами социал-демократов, предлагая, среди ближайших неотложным мер, резко ограничить количество мигрантов, прибывающих в Австрию. Большинство в парламенте Курц сможет создать на основе коалиции с крайне правой Австрийской партией свободы.

«Достигнутый результат обусловлен приверженностью европейских народов свободе и сохранению своей идентичности», отметила лидер французских ультра-правых Марин Ле Пен в своем Twitter'е, опубликовав в нем и фото Хайнца-Кристиана Штрахе, лидера Австрийской партии свободы:

Окончательные результаты выборов будут известны в понедельник. Четырехпроцентный барьер удалось преодолеть партии «Новая Австрия» (около шести процентов голосов) и «Зеленым» (более четырех процентов).