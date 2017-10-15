Под Ташкентом бомжей и бездомных погнали на хлопок

Резюме

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Как сообщила правозащитная группа «Бесстрашные», в Букинском районе Ташкентской области задержанных бомжей и бездомных граждан отправили на принудительный сбор хлопка.

«Милиция Букинского района Ташкентской области погнала на хлопковые поля 150 бомжей и бездомных, задержанных в ходе рейда. По данным Правозащитного Альянса Узбекистана, их поместили в разваливающемся здании детсада.

Им не дали ни еду, ни теплую одежду. Эти люди спали на бетонном полу без всяких матрасов и ежедневно собирали по 80 килограммов хлопка», – сообщили через Telegram «Бесстрашные».

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