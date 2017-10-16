ЦИК Кыргызстана: союзник Атамбаева набрал 54 процента

По предварительным данным Центризбиркома Кыргызстана, 15 октября на выборах президента проголосовали один миллион 692 тысячи избирателей. Явка по стране составила около 50 процентов.

Более 914 тысяч избирателей поддержали кандидата от Социал-Демократической партии Сооронбая Жээнбекова, что составляет около 54 процентов голосов. Жээнбеков – ближайший союзник действующего президента Алмазбека Атамбаева, который не баллотировался на этих выборах из-за предусмотренного в Конституции запрета на выдвижение на второй срок. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в выборах.

За главного оппонента Жээнбекова – лидера парламентской фракции «Республика – Ата Журт» Омурбека Бабанова – отдали голоса более 564 тысяч избирателей, это 33,3 процента.

Жээнбеков набрал более 72 процентов голосов в Ошской области (юг Кыргызстана), тогда как Бабанов получил 85 процентов в Таласской области (на севере страны).

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров на третьем месте, он заручился поддержкой 108 тысяч избирателей, набрав около 6,3 процента голосов.

Лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев находится на четвертом месте (42,7 тысячи голосов).

В пятерке лидеров – Таалатбек Масадыков. За него проголосовали 10 с половиной тысяч избирателей.

В общей сложности 11 кандидатов, в том числе одна женщина, участвовали в гонке за пост президента Кыргызстана.