Число жертв терактов в Сомали возросло до 189 человек

Число жертв в столице Сомали Могадишо возросло до 189 человек. Более 200 получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Накануне в Могадишо произошли два взрыва: один – в районе правительственных зданий, отелей и ресторанов, другой – в районе Мадина.

Ответственность за атаки до сих пор не взял на себя никто. Правительство Сомали обвинило в терактах террористическую группировку Al-Shabaab, которая часто устраивает взрывы в стране. Группировка связана с «Аль-Каидой» и ведет вооруженную борьбу против правительства Сомали за создание исламского государства на территории Сомали.