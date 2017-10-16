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Власти США усиливают защиту данных на избирательных участках

Голосование на избирательном участке в Калифорнии, ноябрь 2016 года.

США в большинстве штатов усиливают защиту баз данных избирателей и совершенствуют аппараты регистрации бюллетеней перед проведением промежуточных выборов. Это связано с обеспокоенностью по поводу надежности избирательной системы, сообщает The New York Times.

По информации газеты, эти меры являются реакцией на вероятные попытки России оказать влияние на результаты президентских выборов в прошлом году. Другой целью является подготовка к выборам 2018 и 2020 годов.

По информации The New York Times, в сентябре группа американских экспертов завершила формирование новых требований и инструкций для изготовителей оборудования, предназначенного для выборов. Документ одобрили 47 из 50 штатов.

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