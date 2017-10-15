Независимая экспертиза: дом Латыниной облили токсичными веществами

Вещество, которым летом облили дом журналистки «Новой газеты», представляет серьезную опасность для человека. Об этом говорится в заключении независимой экспертизы, сделанной по заказу «Новой газеты».

При анализе образцов, переданных для исследования, эксперты обнаружены диметилформамид и высокомолекулярные фталаты. В заключении отмечается, что диметилформамид раздражает слизистые оболочки и кожные покровы, а после проникновения в организм повреждает почки и печень. Фталаты, в свою очередь, негативно влияют на внутренние органы, эндокинную и нервную систему человека.

В июле злоумышленники облили окна дома журналистки некой химической жидкостью, вызывающей удушье и рвоту. Тогда пострадали несколько жильцов дома, в том числе двое детей. 3 сентября неизвестные сожгли машину Латыниной. Правозащитники и коллеги Юлии Латыниной связывают нападения с ее профессиональной деятельностью. 9 сентября журналистка покинула Россию.