МВД Кыргызстана: на министра сельского хозяйства написали заявление об избиении

В Ноокенский РОВД поступило заявление от местного жителя об избиении министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбеком Мурашевым. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, около двух часов дня 15 октября в милицию пожаловался гражданин Кадыр Матисаков. Со слов пострадавшего, на территории участковой избирательной комиссии №2186 сельского округа Сакалды его избил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.

Причиной инцидента, как отмечается, могла стать словесная перепалка. В настоящее время милиция выясняет обстоятельства произошедшего.

15 октября в Кыргызстане проходят выборы президента.