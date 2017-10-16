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Узбекистан

Самый пожилой андижанский беженец вернулся на родину

Андижанский беженец Нажмиддин Умаров.

76-летний Нажмиддин Умаров, покинувший Узбекистан сразу после кровавых событий в городе Андижане, произошедших 13 мая 2005 года, в начале минувшей недели вернулся обратно на родину. Сообщается, что после возвращения в страну Умаров в течение четырех дней содержался в УВД Андижанской области. Однако родственники пожилого беженца утверждают, он был задержан в аэропорту и после трехчасового допроса отпущен домой.

По словам мобильного репортера «Озодлика» в Андижане, 76-летний беженец Нажмиддин Умаров, проживавший последние несколько лет в США, по приезду в Узбекистан в начале прошлой недели был доставлен в областное УВД:

– В отделении милиции его продержали четыре дня, затем отпустили, – сообщил наш мобильный репортер.

Мирная демонстрация на центральной площади Андижана. 13 мая 2005 года.
Мирная демонстрация на центральной площади Андижана. 13 мая 2005 года.

Однако, как говорит правозащитник из Андижана Саиджахон Зайнобиддинов, пожилой беженец не содержался в отделении милиции:

– Я разговаривал с человеком, который побывал в доме Нажмиддина-ака. Он говорит, что пожилого мужчину три часа удерживали в аэропорту. Возможно, что его после вызывали в УВД, но об этом он никому не говорил. Мой знакомый сказал, что сейчас Умаров находится у себя дома, люди приходят навестить его, – сказал правозащитник.

«Озодлику» не удалось связаться и поговорить с самим Нажмиддином Умаровым.

​Еще один из узбекских беженцев Бахтияр Турдиев, проживающий ныне в Австралии, до кровавых событий в Андижане жил в одной махалле с Нажмиддином Умаровым. В разговоре с нашим репортером он говорит, что рад возвращению пожилого беженца на родину, но считает, что другим узбекистанцам, бежавшим из Андижана, пока рано возвращаться в страну:

– Изменения, которые происходят в Узбекистане, это пока начало. Мне кажется, что до полного улучшения ситуации в стране понадобится еще пять или десять лет. Режим в стране еще не изменился. Возможно, что кто-то и хочет улучшить положение, но для этого нужно время. Нужно, чтобы поменялись люди, законы. Возможно, тогда мы можем подумать о возвращении. У нас есть желание вернуться в Узбекистан, но не сейчас, – говорит Бахтияр Турдиев.

Тела жертв столкновения между правительственными войсками и демонстрантами на центральной площади в узбекском городе Андижан. 14 мая 2005 года.
Тела жертв столкновения между правительственными войсками и демонстрантами на центральной площади в узбекском городе Андижан. 14 мая 2005 года.

Житель махалли «Богишамол» в городе Андижане Нажмиддин Умаров после событий 13 мая 2005 года бежал вначале в соседний Кыргызстан, вскоре получил убежище в США.

В 2010 году в интервью «Озодлику» Нажмиддин Умаров говорил, что после андижанской резни он лишился семьи. Один из его сыновей был приговорен к тюремному заключению, в результате пожилой мужчина остался со снохой и тремя внуками. Семь лет назад в разговоре с нашим репортером он не скрывал, что хотел бы вернуться обратно в Узбекистан.

Стоит отметить, что Нажмиддин Умаров не первый андижанский беженец, который после долгих лет на чужбине решился вернуться в Узбекистан. В январе 2010 года одна из андижанских беженок Дилором Абдукадырова после возвращения из Австралии в Узбекистан была приговорена к 10 годам тюрьмы. Она была обвинена в посягательстве на конституционный строй Узбекистана.

Осужденная в Узбекистане беженка Дилором Абдукадырова, вернувшаяся из Австралии.
Осужденная в Узбекистане беженка Дилором Абдукадырова, вернувшаяся из Австралии.

После этого случая андижанские беженцы, получившие убежища в разных странах мира, прекратили попытки вернуться в Узбекистан.

Нажмиддин Умаров – первый андижанский беженец, который решился вернуться на родину после смены власти в Узбекистане

Напомним, что 13 мая 2005 года в узбекском городе Андижан были расстреляны тысячи людей, вышедшие на мирную демонстрацию протеста.

По официальным данным правительства Узбекистана, в этих событиях погибло 187 человек. Однако в последующие дни поступало множество сообщений о массовых захоронениях, появившихся вокруг Андижана. Некоторые поговаривали, что были случаи захоронения по три тела в одной могиле, чтобы скрыть количество погибших.

Андижанские беженцы в Чехии, май 2006 года.
Андижанские беженцы в Чехии, май 2006 года.

По словам многих очевидцев тех событий и по данным правозащитных организаций, вечером 13 мая были убиты сотни, а возможно, и тысячи человек.

Многие оставшиеся в живых андижанцы бежали в соседний Кыргызстан. В те годы Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев помогло находившимся в Кыргызстане более 500 узбекским беженцам перебраться в Румынию и потребовало от официального Ташкента провести независимое международное расследование трагических событий в Андижане.

Позже андижанские беженцы получили убежище в США, Австралии, Канаде, Швеции, Германии, Чехии, Швейцарии, Нидерландах и Бельгии.

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