Самый пожилой андижанский беженец вернулся на родину

76-летний Нажмиддин Умаров, покинувший Узбекистан сразу после кровавых событий в городе Андижане, произошедших 13 мая 2005 года, в начале минувшей недели вернулся обратно на родину. Сообщается, что после возвращения в страну Умаров в течение четырех дней содержался в УВД Андижанской области. Однако родственники пожилого беженца утверждают, он был задержан в аэропорту и после трехчасового допроса отпущен домой.

По словам мобильного репортера «Озодлика» в Андижане, 76-летний беженец Нажмиддин Умаров, проживавший последние несколько лет в США, по приезду в Узбекистан в начале прошлой недели был доставлен в областное УВД:

– В отделении милиции его продержали четыре дня, затем отпустили, – сообщил наш мобильный репортер.

Однако, как говорит правозащитник из Андижана Саиджахон Зайнобиддинов, пожилой беженец не содержался в отделении милиции:

– Я разговаривал с человеком, который побывал в доме Нажмиддина-ака. Он говорит, что пожилого мужчину три часа удерживали в аэропорту. Возможно, что его после вызывали в УВД, но об этом он никому не говорил. Мой знакомый сказал, что сейчас Умаров находится у себя дома, люди приходят навестить его, – сказал правозащитник.

«Озодлику» не удалось связаться и поговорить с самим Нажмиддином Умаровым.

​Еще один из узбекских беженцев Бахтияр Турдиев, проживающий ныне в Австралии, до кровавых событий в Андижане жил в одной махалле с Нажмиддином Умаровым. В разговоре с нашим репортером он говорит, что рад возвращению пожилого беженца на родину, но считает, что другим узбекистанцам, бежавшим из Андижана, пока рано возвращаться в страну:

– Изменения, которые происходят в Узбекистане, это пока начало. Мне кажется, что до полного улучшения ситуации в стране понадобится еще пять или десять лет. Режим в стране еще не изменился. Возможно, что кто-то и хочет улучшить положение, но для этого нужно время. Нужно, чтобы поменялись люди, законы. Возможно, тогда мы можем подумать о возвращении. У нас есть желание вернуться в Узбекистан, но не сейчас, – говорит Бахтияр Турдиев.

Житель махалли «Богишамол» в городе Андижане Нажмиддин Умаров после событий 13 мая 2005 года бежал вначале в соседний Кыргызстан, вскоре получил убежище в США.

В 2010 году в интервью «Озодлику» Нажмиддин Умаров говорил, что после андижанской резни он лишился семьи. Один из его сыновей был приговорен к тюремному заключению, в результате пожилой мужчина остался со снохой и тремя внуками. Семь лет назад в разговоре с нашим репортером он не скрывал, что хотел бы вернуться обратно в Узбекистан.

Стоит отметить, что Нажмиддин Умаров не первый андижанский беженец, который после долгих лет на чужбине решился вернуться в Узбекистан. В январе 2010 года одна из андижанских беженок Дилором Абдукадырова после возвращения из Австралии в Узбекистан была приговорена к 10 годам тюрьмы. Она была обвинена в посягательстве на конституционный строй Узбекистана.

После этого случая андижанские беженцы, получившие убежища в разных странах мира, прекратили попытки вернуться в Узбекистан.

Нажмиддин Умаров – первый андижанский беженец, который решился вернуться на родину после смены власти в Узбекистане

Напомним, что 13 мая 2005 года в узбекском городе Андижан были расстреляны тысячи людей, вышедшие на мирную демонстрацию протеста.

По официальным данным правительства Узбекистана, в этих событиях погибло 187 человек. Однако в последующие дни поступало множество сообщений о массовых захоронениях, появившихся вокруг Андижана. Некоторые поговаривали, что были случаи захоронения по три тела в одной могиле, чтобы скрыть количество погибших.

По словам многих очевидцев тех событий и по данным правозащитных организаций, вечером 13 мая были убиты сотни, а возможно, и тысячи человек.

Многие оставшиеся в живых андижанцы бежали в соседний Кыргызстан. В те годы Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев помогло находившимся в Кыргызстане более 500 узбекским беженцам перебраться в Румынию и потребовало от официального Ташкента провести независимое международное расследование трагических событий в Андижане.

Позже андижанские беженцы получили убежище в США, Австралии, Канаде, Швеции, Германии, Чехии, Швейцарии, Нидерландах и Бельгии.